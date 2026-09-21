Short of Soldiers, Ukraine Is Building a ‘Robot Army’
By JAMES BROOKE|
If doctors intervene early, Type 1 diabetes can be delayed by up to two years.
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A child’s gut bacteria may contain an early warning sign for type 1 diabetes, according to new research.
By JAMES BROOKE|
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A child’s gut bacteria may contain an early warning sign for type 1 diabetes, according to new research.
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