Democrats in New Jersey Want Disliking Muslims To Be Illegal
By ALEX ZDAN|
Or, as California’s governor-elect put it during a Democratic Party primary debate, ‘Calmate.’
California’s governor-elect, Xavier Becerra, during a Democrat primary debate, told an excitable fellow Hispanic opponent, “Calmate.” It means calm down or relax.
By ALEX ZDAN|
By HOLLIE McKAY|
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By JOSEPH CURL|
By THE NEW YORK SUN|
California’s governor-elect, Xavier Becerra, during a Democrat primary debate, told an excitable fellow Hispanic opponent, “Calmate.” It means calm down or relax.
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